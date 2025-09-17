16日夜、岐阜県中津川市で軽乗用車と乗用車が正面衝突し、はずみで、軽乗用車が路線バスに衝突しました。軽乗用車と乗用車を運転していた2人がけがをし、路線バスの高校生らにけがはありませんでした。 警察によりますと、16日午後7時25分ごろ、中津川市田瀬の国道256号で、北進していた軽乗用車と南進していた乗用車が正面衝突しました。 事故のはずみで軽自動車が北進中の路線バスに衝突しました。 軽乗用車を運転