高校生の就職活動が始まる中、メタバースを活用した会社選びが行われています。緊張した面もちで高校生が行っているのは就職面接の練習。2026年春に卒業する高校生の選考・採用面接が16日解禁されたことに先立ち行われました。2025年3月末には高卒採用の求人倍率が4.10倍と調査開始以来、過去最高に。さらに内定率も99.0％と売り手市場が加速していますが、せっかく就職しても約6人に1人が1年以内に辞めています。高校生と企業側の