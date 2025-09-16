BREAKERZが9月6日から開催しているワンマンツアー＜BREAKERZ LIVE TOUR 2025 RETURNZ -アオノミライ×BIG BANG!-＞より、9月23日に渋谷ストリームホールで開催される東京公演をニコニコ生放送にて生中継することが発表となった。同公演は既にチケットソールドアウトしているが、会場に行けない方もリアルタイムでライブ配信を楽しむことが可能だ。配信視聴チケットの販売は、ドワンゴチケットにて9月16日13時より。なお、タイムシ