女子65キロ級準々決勝でウクライナ選手（手前）と対戦する森川美和＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第4日は16日、ザグレブで行われ、女子50キロ級で2021年大会優勝の吉元玲美那（KeePer技研）は準決勝で北朝鮮選手に2―3で敗れ、17日（日本時間18日）の3位決定戦に回った。非五輪階級の65キロ級で22年大会覇者の森川美和（ALSOK）は決勝に進み、銀メダル以上が確定した。57キロ級の徳原姫花（自衛隊