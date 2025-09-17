国民民主党は、意思決定を行う機関として総務会を設置することを16日の両院議員総会で決定した。総会後、記者団に対して総務会の設置を発表した玉木代表は、「これまでは両院議員総会の決定を総務会の決定と見なす暫定運用だったが、（結党）5年を経て、ようやく規約通りの体制が整った」と述べた。総務会は、規約に定められた意思決定機関だが、これまで「人数が足りなかった」ことから設置されていなかった。総務会長には、選対