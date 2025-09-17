教え子の女子中学生にわいせつな行為をしたとして、“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾の元教室長が逮捕されました。当時、教室では2人きりで授業が行われていたということです。◇不同意わいせつの疑いで逮捕された石田親一容疑者（45）。“やる気スイッチ”で知られる個別指導塾「スクールIE」の教室長を務めていた男です。今年3月と5月、教え子だった中学生の女子生徒に、わいせつな行為をした疑いがもたれています