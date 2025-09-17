天皇陛下は大阪・関西万博のため来日したセルビア大統領と懇談されました。天皇陛下は16日午前11時すぎからお住まいの御所で、大阪・関西万博のナショナルデーの式典に出席するため来日したセルビアのブチッチ大統領と、25分間懇談されました。大統領は、1976年、上皇ご夫妻が皇太子夫妻時代に昭和天皇の名代として当時ユーゴスラビアの首都だったベオグラードを訪問されたことは、セルビアの国民の記憶に強く残っていると話しまし