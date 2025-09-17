【マドリード＝秋山洋成、北京＝照沼亮介】米中両政府は１５日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業について、所有権を米側に移す枠組みで合意した。１９日の米中首脳会談で正式決定する見通しだ。スペインの首都マドリードで、米中閣僚級協議に出席していた米国のベッセント財務長官が記者団に対して明らかにした。首脳会談が控えているとして、詳細は明らかにしなかった。トランプ米大統領