¡Ú¥È¥è¥¿ ¥¹¥¿ー¥ì¥Ã¥È EP71 ¥¿ー¥ÜS ¡Ê3¥É¥¢¡Ë¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¡Û 9·î17Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§5,060±ß ¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹¥¿ー¥ì¥Ã¥È EP71 ¥¿ー¥ÜS ¡Ê3¥É¥¢¡Ë¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¡×¤Î½Ð²Ù¤ò9·î17Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,060±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥ì¥Ã¥È EP71 ¥¿ー¥ÜS ¡Ê3¥É¥¢¡Ë¡×¤ò1/24¥¹¥±&#