外務省は16日、島根県・竹島周辺の日本の排他的経済水域（EEZ）で、韓国調査船「NARA」がワイヤのようなものを海中に投入しているのを確認し、韓国政府に抗議したと発表した。日本外務省によると、金井正彰アジア大洋州局長が「わが国のEEZで同意なく調査が行われたことは受け入れられない」と在日韓国大使館の次席公使に抗議した。松尾裕敬駐韓国次席公使も韓国外務省に同様の対応を取った。先月15日には韓国の別の調査船が