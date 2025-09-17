スーパー銭湯の脱衣所で５歳と３歳の女の子を盗撮したとして、会社員の男が逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、兵庫県西宮市の会社員・木本彰夫容疑者（５２）です。木本容疑者は今年５月、尼崎市内のスーパー銭湯の男湯の脱衣所で、入浴に来ていた５歳と３歳の女の子の姿を小型カメラで盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、２人の女の子は父親と一緒に男湯に入っていたということです。木本容疑