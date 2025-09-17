天皇陛下は１６日、皇居・御所で大阪・関西万博のため来日したセルビアのアレクサンダル・ブチッチ大統領と会見された。同国にはユーゴスラビアだった１９７６年に、上皇ご夫妻が訪問されている。宮内庁によると、ブチッチ大統領は「（ご夫妻の訪問が）今もセルビアの人たちの記憶に強く残っている」と話した。陛下は「日本に対して良い感情を持ってくれていることは大変ありがたい」と応じられたという。