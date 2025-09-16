サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、誰でも簡単に古いビデオをデータ化出来る、3.5インチモニター付きビデオキャプチャー「400-MEDI029N」を発売した。■古いビデオも簡単にデータ化本製品とビデオデッキをRCAケーブル（赤 白 黄）で接続するだけで誰でも簡単に使用できる。モニター付きのため、テレビやパソコンがない環境下でもキャプチャーを行える。■3.5インチモニターで安心録画3.5イン