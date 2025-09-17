ＢＴＳのＪＩＮが、マンダムのヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」のＲｅ：（アールイー）シリーズ新キャンペーンアンバサダーに起用された。ＪＩＮが出演する新ＣＭ「ルシードエルＲｅ：シリーズ」篇は、２０２５年９月１７日（水）よりＷＥＢ上で先行公開され、１０月１４日（火）より全国地上波にて順次放送が開始となる。また、１０月１４日からは「ルシードエルＪＩＮオリジナルアイテムが当たる！レシー