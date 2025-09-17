ボートレース宮島の「ルーキーシリーズ第１６戦第１１回スカパー！・ＪＬＣ杯」は１６日、予選３日目が行われた。岩下巧斗（２２＝群馬）は３Ｒのイン戦で仲道大輔に差されたものの２着は死守。４、２、１、２着で得点率７・５０、１０位タイで予選最終日に臨む。相棒は２連率３７％の５４号機。前操者の山田雄太は調整に手を焼いていたが、今節の動きはパワフルだ。「ペラをやって良くなってきた。出足と行き足には◎がつく