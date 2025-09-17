◆世界陸上第４日（１６日・国立競技場）男子１１０メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒１８で５位だった。日本勢はこの種目で２大会連続の入賞となったが、メダルには届かず悔し涙を流した。優勝は１２秒９９でコーデル・ティンチ（米国）。準決勝で村竹は１３秒１７の３組２着で決勝に進出。野本周成（愛媛競技力本部）と、棄権選手が出たため急遽予選落ちから１時間前に繰り上がりが決ま