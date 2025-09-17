フィリピン当局は南シナ海で自国の船が中国の船から放水砲を浴び、船員1人がけがをしたと発表しました。大量の水が船の窓に激しく当たっています。フィリピン当局によりますと16日、南シナ海のスカボロー礁周辺で補給任務に当たっていた船が中国海警局の船から放水砲を浴びせられました。放水砲は約30分間続き船体の一部が損傷したほか、飛散したガラスの破片によって船員1人がケガをしたということです。これについて、中国外務省