1984（昭和59）年9月17日、名古屋城の「金のしゃちほこ」が、59年の天守閣再建以来、初めて地上に下ろされた。鉄製のかごをかぶせたしゃちほこを、大型のヘリコプターでつり上げて約200m離れた二之丸広場に下ろした。名古屋城博の目玉として展示されたしゃちほこは、2005年と21年にも「降臨」した。