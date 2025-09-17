西武グループは世界的なホテルブランド「エースホテル」の買収を発表しました。「エースホテル」は1999年にアメリカ・シアトルで開業し、地域と調和した空間づくりや創造的な場所を提供するホテルとして世界的に有名なブランドです。買収額は約130億円で、西武はグローバル競争力の強化を図る考えです。