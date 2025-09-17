画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000417857）より 【「五等分の花嫁【春夏秋冬】」3巻】 9月17日 発売 価格：990円 講談社は、マンガ「五等分の花嫁【春夏秋冬】」の3巻を9月17日に発売する。価格は990円。 本作は「五等分の花嫁」のヒロインたちが登場する小説作品。原作者・春場ねぎ氏による完全監修のもと、あさのハ