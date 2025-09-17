画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000418178）より 【「傷口と包帯」3巻】 9月17日 発売 価格：792円 講談社は、マンガ「傷口と包帯」の3巻を9月17日に発売する。価格は792円。 本作は「ヨワラー」＝「弱り」を愛でる性癖をもった組長の娘・理世と、世話係の切谷が繰り広げるラブコメディ。七井海星氏が「月マガ基