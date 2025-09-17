【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが9月17日、約4年半ぶりとなる日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のリリースに合わせて同アルバムのタイトル曲「Ash」のMVを公開した。 ■「これまで見ることのできなかったATEEZの姿を披露」（YEOSANG） 今回公開されたMVでは、今作のアルバムタイトル「Ashes to Light」に込められた“困難からのあらたな希望”という意味を象徴するようなシーンが詰め込まれて