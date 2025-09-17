17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の4万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては422.27円安。出来高は4616枚となっている。 TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は38.86ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物