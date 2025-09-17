中国・四川省成都市の公園で25歳の女性が死亡しているのが見つかった。近くには遺書があり、自殺とみられている。中国メディアが16日に伝えたところによると、9日午前3時ごろ、警察に「玉石（湿地）公園で人が死んでいる」との通報があった。現場には「怖がらないで、私は自殺です。もう自転車をこげなかった。本当は人が少なく、景色の良い場所を探したかったのですが本当にこれ以上動けなくなりました」などと書かれた遺書が残さ