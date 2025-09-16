◇陸上世界選手権東京大会第4日男子110メートル障害決勝（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5位に終わり、日本勢初のメダルを逃した。全体3位でファイナルの舞台に立った。最後の追い上げも届かず、5位。レース後、順位を確認するとぼう然。トラックの上に大の字になり、涙を流した。大会中、選手紹介でカメラに向かってポー