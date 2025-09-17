国土交通省が１６日に発表した基準地価（７月１日時点）では、全国的な上昇基調の中、１月に大規模な道路陥没が起きた埼玉県八潮市の現場周辺は前年から横ばいとなった。同省は「陥没事故が影響した」としている。陥没現場から約５００メートル先の商業地は、２０２４年は前年比３・２％の上昇だったが、今年は同０・０％と据え置かれた。もう１か所の商業地を含む市内各地は同５％前後上昇する中、取り残された形となった。