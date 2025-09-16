ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」は１６日、予選最終日の３日目が行われた。小宮涼雅（２６＝岡山）は前半４Ｒ、６コースから最内を突いて３着と好走。後半８Ｒも５コースからまくってバック４番手も、道中追い上げて３着を確保。ここまで５走オール３連対にまとめ、予選を１２位で通過しデビュー以来初の準優進出を決めた。「４・５・６コースで予選突破したいと思っていたので、できて良かったです」とニッコ