Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï£±£µÆü¤ÎÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¡¢»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤¬¥á¥À¥ë¤ËÆùÇö¤·¤¿¡££¸ÈÖ¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È£±¼þ¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤ò¼¡¡¹È´¤­¡¢»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Àþ¤ÇÇØ¸å¤«¤é¥±¥Ë¥¢Áª¼ê¤ËÀÜ¿¨¤µ¤ì¤Æ¼ºÂ®¤·¡¢£¸°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥µ¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´À°ÃÊ³¬¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢±¦Â­¼óÄË¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£