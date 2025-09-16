「給付付き税額控除」に関する協議体を立ち上げます。協議体の設立は自民党の森山幹事長と立憲民主党の安住幹事長の会談で合意し、その後、公明党の参加も立憲と公明の幹事長会談で合意しました。給付付き税額控除は立憲の参議院選挙の公約の1つで、高所得者以外を対象に給付と所得税の控除により消費税の負担を減らすものです。