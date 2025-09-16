「PayPay」が韓国でも使えるようになります。QRコード決済の「PayPay」は9月下旬から韓国でも利用できるようになると発表しました。現地で普及している「Alipay＋」の加盟店が対象でコンビニや飲食店など約200万店で使えるようになる見込みです。あらかじめ日本で本人確認をすることが必要で、支払いの際には日本円に換算した金額もアプリ上に表示されます。今後、韓国のほかにも使える国や地域を増やしていきたいとしています。