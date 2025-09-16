去年の東京都知事選で次点となる票を獲得した石丸伸二氏が立ち上げた政治団体「再生の道」は、石丸氏の代表退任に伴う代表選を行い、新代表に京都大学の大学院生・奥村光貴氏を選びました。再生の道奥村光貴新代表「新代表はAIになります」AIが今後、党の代表として意思決定をすることで、国民の政治参加を広く促していくとしました。