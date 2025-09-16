イスラエル軍が本格的にガザ市の制圧作戦を始めました。イスラエルメディアによりますとネタニヤフ首相は16日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市で「強力な作戦を開始した」と話し、本格的に制圧作戦を始めたことを明らかにしました。現地メディアなどはイスラエル軍がガザ市内に戦車で地上侵攻し、空と地上からの激しい爆撃により60人以上が死亡したと伝えています。イスラエル軍はイスラム組織ハマスのインフラを破壊するた