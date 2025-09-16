16日午後10時ごろ、大阪市此花区の道路で「シャトルバスの事故があった」と110番があった。大阪府警によると、大阪・関西万博の会場を出たシャトルバスが急ブレーキをかけたとみられ、乗客2人がけがをした。いずれも軽傷という。