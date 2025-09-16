都道府県の基準地価が発表され全国平均が4年連続で上昇しました。都市部で上昇基調が続いているほか、好調なインバウンドで住宅需要が増えているリゾート地も目立ちます。7月1日時点の全国平均の基準地価は、住宅地がプラス1.0％、商業地はプラス2.8％、全用途ではプラス1.5％と4年連続で上昇しました。いずれも上昇率は1991年のバブル期以来最大となりました。全国で最も地価が高い地点は20年連続で東京・中央区の「明治屋銀座ビ