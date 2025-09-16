アメリカを代表する俳優で、監督としても活躍したロバート・レッドフォードさんが死去しました。89歳でした。複数のアメリカメディアによりますと、ハリウッドで俳優・監督として活躍したロバート・レッドフォードさんが16日、ユタ州の自宅で亡くなったということです。89歳でした。レッドフォードさんは、映画「明日に向って撃て！」「スティング」「大統領の陰謀」などで主演を務め、また、映画監督としても「普通の人々」でアカ