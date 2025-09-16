¡Ö¾¼ÏÂ´¶¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ­¡×¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë26ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ìÁð¤Î±ì¤ËÊñ¤Þ¤ìÍ¥¤·µ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿å¾å¹±»Ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°X¤¬¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿å¾å¤ÈµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬âÁ