¡Ö²»³ÚÀ­Åª¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê2¿Í¤À¤±¤É¡Ä¡×²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(48)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤Î?¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÆühyde¤µ¤ó¤ÎLive¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤·¤Ó¤ì¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎLive¤Ë¤ª²Ö¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¬¤»¡ªWORLD TOUR ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îhyde(56)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥Èþ¤Ç²ÚÎï¤Ç´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Öh