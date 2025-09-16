陸上の世界選手権東京大会は１６日に行われた男子１１０メートル障害準決勝に棄権者が１人出たため、予選タイムで通過ラインの次点だった泉谷駿介（住友電工）が出場した。連絡がきたのはレース１時間前で自宅におり、会場には１５〜２０分前に到着。当然ウォーミングアップは不十分で、４台目のハードルに足が引っかかって転倒した。何とか立ち上がってゴールまでたどり着いたが、記録は途中棄権となった。「自分への失望感は