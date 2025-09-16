日本陸連は16日、世界選手権東京大会で15日に行われた男子3000メートル障害決勝で三浦龍司（SUBARU）が妨害を受けたとして、日本チームが審判長に抗議したと明らかにした。抗議は棄却され、規定に基づく上訴も認められなかった。三浦はレース最終盤までメダル争いに加わったが、最後の障害で競り合った選手と接触。腕がもつれて後退し、最終順位は8位だった。