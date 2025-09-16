日米共同訓練に参加していたアメリカ海兵隊員が、南大隅町内で物損事故を起こしていたことが分かりました。県は速やかな情報提供を要請していましたが、国から連絡があったのは事故発生の1日後でした。 県によりますと、南大隅町の町道で14日午後3時ごろ、海兵隊員が運転するレンタカーが、道路脇のガードパイプに接触しました。けが人はいませんでしたが、アメリカ軍から九州防衛局に連絡があったのは、事故から1日