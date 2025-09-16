■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードルの村竹ラシッド（23、JAL）が日本勢で唯一、決勝の舞台を走り、13秒18（-0.3）で5位。前回大会の泉谷駿介（25、住友電工）に続く日本勢2大会連続の入賞を果たしたが、メダルまであと0秒06足りず、泣き崩れた。今季世界2位となる12秒92の日本新記録をマークし、一躍メダル候補となった村竹。「世界のフ