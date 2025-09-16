パリSGは14日、リーグアン第4節のRCランス戦でFWブラッドリー・バルコラが2ゴールを決めて2-0の勝利を収めた。この試合では前半、ルイス・エンリケ監督がヘッドセットを着けてスタンドから試合を見つめていたことが話題になっている。現地メディア『ル・パリジャン』が伝えた。現在のルールではベンチ入り停止処分を受けた監督でも、スタンドから通信機器を用いてベンチにいるスタッフへ戦術的なやり取りを行うことが認められ