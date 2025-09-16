陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子走り高跳びの決勝が行われ、パリ五輪５位で日本勢８８年ぶりの入賞をした赤松諒一（ＳＥＩＢＵＰＲＩＮＣＥ）が２メートル２４で８位となり、前回ブダペスト大会に続く連続入賞を果たした。赤松は最初の高さの２メートル２０を１回の試技でクリア、２メートル２４を２回目でクリア。続く２メートル２８は３回とも失敗した。８月に自己記録を６センチ更新する日本歴代２位の２メート