【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比132.59ドル安の4万5750.86ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を17日に控える中、利益確定の売り注文がやや先行した。