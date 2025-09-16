俳優近藤雄介（32）、7人組アイドルグループ、SWEET STEADYの塩川莉世（25）栗田なつか（23）山内咲奈（21）が16日、東京ディズニーランド＆シーで17日開始の特別イベント「ディズニー・ハロウィーン」のプレスプレビューを体験した。ミッキーらによる特別グリーティングやレストランの限定メニュー、そしてハロウィーン期間のみ全身仮装OKとなるファンらの熱狂ぶりを体感。その魅力をリポートする。ディズニーランドでは限定パレ