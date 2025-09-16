１５日、北京で開かれた中国とミャンマーの法執行・安保協力閣僚級会議。（北京＝新華社記者／張嶺）【新華社北京9月16日】中国北京市で15日、第8回中国ミャンマー法執行・安全保障協力閣僚級会議が開かれた。中国の王小洪（おう・しょうこう）国務委員・公安部長とミャンマーのトゥントゥンナウン内相が共同議長を務めた。１５日、トゥントゥンナウン内相（左）と握手を交わす王小洪氏。（北京＝新華社記者／張嶺）