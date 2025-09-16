男子110メートル障害決勝力走する村竹ラシッド（中央）＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第4日は16日、国立競技場で行われ、男子110メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）は13秒18で5位だった。日本勢はこの種目で2大会連続の入賞。コーデル・ティンチ（米国）が12秒99で優勝した。同日の準決勝で村竹は13秒17の3組2着で決勝に進み、野本周成（愛媛競技力本部）と、棄権選手が出たため予選落ちから