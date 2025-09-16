男子４００メートル準決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒５３を記録。３組２着で決勝進出を決めた。日本勢が準決勝を突破したのは、９１年の高野進（７位入賞）以来３４年ぶりとなる。レースを振り返った中島は「内側からかなり早いペースで選手が来ていたけど、予選の時点で自信っていうのをしっかり確立できていた。準決勝になるとやっぱり一か八か狙って、結構突っ込んでくる選手がいるっていうの