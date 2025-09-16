◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５着となった。５位入賞は２３年世界陸上の泉谷、２４年パリ五輪の村竹に並ぶ世界大会日本人最高成績タイ。この日行われた準決勝では１３秒１７の３組２着で、決勝進出を決めていたが、レース後は「何が足りなかったんだろうな」と涙を見せる場面もあった。トーゴ出身の父を持つ村竹は、高