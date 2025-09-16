人気コミックス原作のTVアニメ『【推しの子】』と峠の釜めしが初コラボ♡ 2025年9月16日(火)から、MEMちょ釜めし・星の輝き釜めしが全国限定で発売されます。群馬県代表のMEMちょ描き下ろしイラストを使用した掛け紙や釜敷など特典付きで、ファンの皆さまは食と推し活を同時に楽しめるスペシャル企画です♪ MEMちょ釜めし＆星の輝き釜めし MEMちょ釜めし 星の輝き釜めし 2025年9月16日(火)より、MEMちょ釜めしと星の